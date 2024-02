Primi tempi Champions: Bernardo Silva porta avanti il City (2-1). Annullata la rete di Sesko, parità tra Lipsia e Real (0-0)

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide di Champions di questa sera. Al Parken Stadium il Manchester City conduce per 2-1 sul Copenhegen. A sbloccare la gara ci ha pensato De Bruyne dopo appena 10 minuti dal fischio iniziale. La risposta dei padroni di casa arriva al 34′ con Mattsson, ma in pieno recupero i Citizens tornano avanti grazie alla rete di Bernardo Silva. Alla Red Bull Arena, invece, partono forte i padroni di casa che trovano la rete dopo appena 3′ di gioco con Sesko, ma l’urlo di gioia dei tedeschi viene strozzato in gola per il fuorigioco attivo di Henrichs nell’azione.

Foto: Champions League Twitter