Primi tempi Champions: David porta avanti il Lille sulla Juve. Milan conduce al Bernabeu (2-1), reti inviolate tra Bologna e Monaco

Sono appena terminate le prime frazioni della serata di Champions League, tre le italiane in campo. Al Dall’Ara si va al riposo con il punteggio in parità: 0-0 tra Bologna e Monaco. La Juventus, invece, è costretta a inseguire in casa del Lille. I francesi passano in vantaggio poco prima della mezz’ora con la rete di David. La grande giocata, però, è quella di Zhegrova che prima aggira Cabal e poi verticalizza per Jonathan David: Kalulu legge male la traiettoria, per il centravanti canadese è un gioco da ragazzi battere Di Gregorio.

Il Milan conduce per 2-1 in casa del Real Madrid. La sfida del Bernabeu si apre con il vantaggio rossonero firmato da Malick Thiaw al minuto 12: cross di Pulisic da calcio d’angolo nel cuore dell’area di rigore, trovato ben appostato al centro Thiaw, che di testa sblocca il match. Al minuto 23, però, arriva il pareggio del Real Madrid con il rigore trasformato da Vinicius Junior. Il brasiliano si è anche guadagnato il tiro dagli undici metri, avendo subito un fallo da Emerson Royal in piena area. Al minuto 39 torna in vantaggio il Milan con il gol dell’ex di Alvaro Morata. Bella azione di ripartenza dei rossoneri, che sfruttano un errore in uscita del Real Madrid e si lanciano avanti con Pulisic. Palla a Leao, che si gira e calcia forte, trovando la risposta di Lunin. Il portiere ucraino non può però nulla sul tap-in di Morata.

Foto: Instagram Inter