Primi tempi: Candreva lancia la Salernitana, pareggia Politano su rigore. Genoa-Torino senza gol

E’ 1-1 al Maradona tra Napoli e Salernitana. Un primo tempo di grande difficoltà per i campioni d’Italia, che sono andati sotto al 29′ con un gran gol di Candreva. Napoli che reagisce e nel finale, si salva grazie a un calcio di rigore. Contatto tra Fazio e Simeone, il VAR richiama l’arbitro che concede il rigore. Dagli 11 metri, Politano non sbaglia per l’1-1.

Nell’altra gara, 0-0 tra Genoa e Torino, gara con doverse occasioni da gol, ma nessuna delle due è riuscita a superare l’altra.

Foto: twitter Napoli