Primi tempi: Calhanoglu lancia l’Inter. Napoli show, ribalta con Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski

Si sono conclusi i primi tempi della prima serata della terza giornata di Champions. E’ 1-0 a San Siro tra Inter e Barcellona. Una buona Inter sta tenendo testa ai catalani che hanno sì il pallino del gioco, ma praticamente non hanno mai sporcato i guantoni di Onana. L’Inter invece è stata pericolosa con un tiro da fuori di Calhanoglu e in particolare, si è visto annullare dal Var un possibile rigore e un gol.

Il rigore, per un fallo di mano netto di Garcia in aerea. Il rigore sarebbe solare, ma il VAR rileva un fuorigioco millimetrico di Lautaro. Qualche minuto dopo, azione analoga, Correa scatta dal filo di fuorigioco, e insacca in rete, ma ancora una volta il VAR, insieme all’assistente, rilevano il fuorigioco. Quando sta per finire il primo tempo, Calhanoglu, con un destro da fuori, mette in buca d’angolo la rete dell’1-0 dell’Inter.

Ad Amsterdam, un grande Napoli prima va sotto contro l’Ajax e poi ribalta con due colpi di testa la gara. Ajax avanti al 9′ con Kudus, poi i colpi di testa di Raspadori prima e Di Lorenzo dopo, regalano il 2-1 agli uomini di Spalletti che siglano poi il 3-1 nel recupero con Zielinski. Azzurri al momento sono a punteggio pieno nel girone.

Foto: twitter Inter