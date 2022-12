Primi tempi: botte e risposte tra Serbia e Svizzera (2-2). Parità anche tra Camerun e Brasile (0-0)

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle due partite del gruppo G. Partiamo dalla sfida tra Camerun e Brasile. Gli uomini del ct Tite stanno dominando la gara, ma senza trovare la via del gol: è 0-0 all’intervallo. Ben più emozionante sotto il punto di vista dei gol la sfida tra Serbia e Svizzera. Al minuto 20′ Shaqiri porta avanti gli elvetici. Poi la risposta della Serbia: prima con una grande girata di testa di Mitrovic e, poi, con il primo gol in una Coppa del Mondo di Dusan Vlahovic alla prima da titolare. Ma non è finita, perché al 44′ arriva il pareggio della Svizzera con Breel Embolo.

Foto: Instagram Nazionale svizzera