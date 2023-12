Primi tempi: Bisseck sblocca l’Inter, primo gol in Serie A. Verona-Cagliari senza squilli

Si sono conclusi i primi tempi delle due gare in programma alle 18:00 nel campionato di Serie A. Una rete di Bisseck al tramonto del primo tempo consente all’Inter di andare a riposo in vantaggio di una rete ai danni del Lecce: punizione di Calhanoglu e colpo di testa vincente del difensore, al primo centro in Serie A. Nell’altro match, ovvero la sfida salvezza del “Bentegodi” tra Verona e Cagliari, uno 0-0 senza particolari squilli, né da una parte, né dall’altra.

Foto: Twitter Inter