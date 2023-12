Primi tempi: annullati due gol al Milan, si rimane 0-0. Stesso parziale tra Verona e Salernitana

Finiscono i primi tempi delle partite delle 18 a Milano e Verona. Annullati due gol ai rossoneri per fuorigioco: sulla prima azione buona risposta del portiere Consigli sull’olandese Reijnders, sulla respinta si avventa Giroud che trova alla perfezione Bennacer, ma era partito in posizione irregolare. Il secondo gol annullato è di Leao, partito in posizione di offside su un’imbucata centrale rasoterra. Buona prova fin qui da parte di Ismael Bennacer. Al Bentegodi di Verona decisamente meno emozioni: l’unica occasione è per la Salernitana, con il colpo di testa di Tchaouna e pallone alto di poco. Si ripartirà quindi dallo 0-0 su entrambi i campi.

Foto: Instagram Bennacer