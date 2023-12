Primi tempi: 1-1 tra Genoa e Inter (Arnautovic e Dragusin). Reti bianche tra Lazio e Frosinone

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 20,45 di Serie A.

Finisce 1-1 il primo tempo tra Genoa e Inter. Genoa pericoloso, che spreca un paio di chance per passare in vantaggio. Nel miglior momento dei padroni di casa, colpisce l’Inter, ma tra le proteste. Al 42′, palla in mezzo, Bisseck salta, spingendo un avversario. Palla che arriva a Barella, che calcia, para Martinez che devia sul palo. Sulla respinta segna Arnautovic. Proteste del Genoa per un fallo non fischiato.

Il Genoa però insiste e non molla. Al 7′ di recupero, sui 9 concessi, calcio d’angolo per i Grifoni, svetta Dragusin per il meritato pareggio.

Nel derby laziale, reti bianche tra Lazio e Frosinone. Buone chasnce per i ciociari, gara equilibrata.

Foto: Instagram Genoa