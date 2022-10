Si sono conclusi i primi tempi delle due italiane impegnate in serata in Europa e Conference League.

La Roma è sull’1-1 all’Olimpico contro il Betis Siviglia. Giallorossi in vantaggio con Dybala su rigore al 34′, il pareggio al 40′ di Rodriguez.

In Conference League, la Fiorentina è avanti 2-0 in Scozia in casa degli Hearts. Le reti di Mandragora dopo 9 minuti e Kouame al 42′,

Foto: twitter Roma