Primi tempi: 1-1 a Firenze (Bonaventura e Zirkzee su rigore), 1-0 Udinese con Walace

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 in Serie A. Bel derby dell’Appennino a Firenze, con l’1-1 tra Fiorentina e Bologna.

Vantaggio dei viola con Bonaventura, con un grande destro sotto la traversa. Il pareggio del Bologna arriva al 33′ con Zirkzee su calcio di rigore, dopo un fallo di mano di Parisi. Al 49′ Orsolini trova anche la rete del 2-1 per i felsinei, ma viene annullata per fuorigioco.

A Udine, vantaggio dell’Udinese sull’Atalanta per 1-0. Decide un gol di Walace al 44′. Al 31′. Success aveva sbagliato un calcio di rigore per i friulani. Pessima Atalanta a Udine fino ad ora.

Foto: Instagram Bonaventura