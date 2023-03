Primi tempi: 1-0 Juve (rigore di Vlahovic e Friburgo in 10). Fiorentina: 1-1 a Sivas (Cabral)

La Juve è sullo zero a zero a Friburgo dopo i primi 45 minuti in Germania. Gara viva e molto bella, con diverse occasioni da entrambe le parti. Primo grande squillo è dei padroni di casa. Al 22′ corner conquistato dal Friburgo e battuto da Gunter: arriva il colpo di testa forte di Ginter che però trova la parata da Szczęsny, bravo poi a contenere anche la scivolta di Gregoritsch in ribattuta.

Ma poi è solo Juve. Al 28′ vantaggio Juve. Calcio di punizione battuto da Fagioli, arriva il colpo di testa di Bremer che colpisce la traversa. Ma la palla torna in area e Vlahovic in girata la mette dentro. Ma il VAR annulla per un fuorigioco del bomber serbo.

Juve che insiste. Al 39′ Kean impegna il portiere tedesco, dal calcio d’angolo, Gatti ha una grande chance, ma il Friburgo si salva sulla linea. Ma attenzione, c’è un fallo di mano di Gulde. Stavolta il VAR assegna il rigore per la Juve e il giallo per Gulde, già ammonito. Friburgo in 10 e Vlahovic non sbaglia il rigore per il vantaggio bianconero.

Juve quindi che avrà un tempo con un gol di vantaggio e un uomo in più.

E’ 1-1 in Turchia tra Sivasspor e Fiorentina. Vantaggio turco al 35′ con Yesilyurt. Il pareggoio fondamentale per la Fiorentina al 44′ con Cabral, che al momento qualificherebbe i viola per i quarti di Conference League.

Foto: Instagram Juve