Primavera: maxi squalifica per Satriano e Morichelli dopo le testate in Inter-Roma

Il giudice sportivo ha rifilato una stangata a Roberto Satriano dell’Inter Primavera e a Raul Morichelli della Roma Primavera, dopo che i due si sono presi a testate nella gara di campionato dello scorso weekend.

Al 96′ del match si è accesa la scintilla tra Satriano ed il giallorosso Morichelli che, tra parole forti e gesti provocatori, rifila una testata al giocatore uruguaiano. Satriano però non perde l’occasione per rispondere con un’altra testata.

Il risultato è stato il rosso sventolato ai due giocatori e una maxi squalifica per entrambi di 3 giornate. Il romanista, però, già diffidato e in precedenza ammonito, vede quindi salire a 4 le giornate di squalifica. Non è un buon momento per Satriano. Il giocatore, dopo aver fatto un’ottima impressione in pre-campionato e dopo aver annusato l’aria della prima squadra, ora è tornato in Primavera, dove però si è reso protagonista di questo brutto gesto.

Foto: Instagram personale