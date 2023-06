Primavera, la Fiorentina è in finale scudetto. Battuto il Torino 1-0. Sfiderà il Lecce

La Fiorentina approda alla finale scudetto della Primavera. I viola hanno battuto 1-0 il Torino in semifinale, grazie a un gol di Kayode al 31′. Fiorentina che conferma anche a livello giovanile una grande annata, dopo essere arrivata anche alla finale di Coppa Italia, poi persa con la Roma. Vittoria sofferta per gli uomini di Aquilani, anche per un’espulsione di Biagetti al 90′. Ma il Torino non è riuscito nel forcing finale. Espulso anche Corona per il Torino al 97′.

Fiorentina che quindi va in finale e venerdì, 9 giugno sfiderà il Lecce in finale.

Foto: Instagram personale