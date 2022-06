Primavera Juve Stabia, Luiso nuovo allenatore. La foto della firma

Pasquale Luiso sarà, come vi avevamo già raccontato, l’allenatore della Juve Stabia Primavera. Poco fa Luiso ha raggiunto Castellammare, ha conosciuto i nuovi dirigenti, prendendo confidenza con quello che sarà il suo prossimo club. Ecco la foto della firma e del primo contatto con lo stadio “Menti”. Ex attaccante di spessore, il famoso Toro di Sora adesso riparte dalla Juve Stabia per una nuova esperienza da allenatore.