Prima Zapata, poi Vlasic: il Torino sbanca Udine. Al Monza basta un gol di Maldini contro il Cagliari

Vincono Torino e Monza nelle prime due gare di questo sabato di Serie A, piegando rispettivamente Udinese e Cagliari. Granata che si sono imposti in casa dei friulani, al Bluenergy Stadium, con un secco 2-0, con un gol per tempo. Nel corso della prima frazione, dopo un palo colpito all’8′ da Vlasic con un tiro da fuori area, la gara è stata sbloccata dall’ex Duvan Zapata, che trasforma in oro un cross di Vojvoda insaccando con un ottimo colpo di testa. Troppo sterile, per gli uomini di Cioffi, la reazione rappresentata da una conclusione terminata fuori di poco scoccata da Kamara. Nella ripresa sigilla il risultato Vlasic, con un diagonale che beffa l’estremo difensore bianconero Okoye. Ed grazie allo stesso Okoye, autore di una bella parata su Zapata, che il passivo non diventa ancora più rotondo. All’U-Power Stadium, invece, i brianzoli si prendo i tre punti ai danni dei sardi con una vittoria di misura, firmata da Daniel Maldini che, sul finire del primo tempo, segna direttamente da calcio di punizione. La squadra di Ranieri sfiora poi, nel secondo tempo, il gol de pari con Deiola, il cui tiro dal limite del capitano e palla che finisce in corner dopo una deviazione di Izzo. Monza e Toro che superano quota 4o punti. Udinese e Cagliari restano ancora troppo vicini alla zona retrocessione per potersi ritenere tranquilli.

Foto: Instagram Torino