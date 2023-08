Prima vittoria per il PSG. Mbappé torna titolare e fa doppietta nel 3-1 al Lens

Prima vittoria dopo due pareggi per il PSG in Ligue 1. I campioni di Francia in carica battono 3-1 il Lens, la grande sorpresa della scorsa stagione. Mbappé torna titolare dopo la vicenda del rinnovo e del possibile addio, la non convocazione nel ritiro e tutte le polemiche. Mbappé torna e fa la differenza, dopo aver segnato già la scorsa giornata, partendo dalla panchina.

Ad aprire le danze Marco Asensio, poi nella ripresa ci pensa Mbappé a chiudere i conti. Inutile gol di Guilavogui per il Lens nel finale.

Foto: facebook Mbappé