Prima vittoria per Cioffi, il Verona batte 2-1 la Sampdoria. A segno Caputo e Doig

Termina 2-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Sampdoria. Succede tutto nella prima frazione di gioco, più precisamente negli otto minuti che hanno preceduto l’intervallo. A sbloccare la partita è stato Francesco Caputo che ha infilato Montipò con un tiro dal limite dell’area. Immediata la risposta dei padroni di casa: al 45′ gran incornata di Thomas Henry che si stampa sulla traversa e poi si deposita in rete dopo aver trovato la schiena di uno sfortunato Audero. Al 48′ è stato Josh Doig a regalare il vantaggio agli scaligeri. Nella ripresa il Verona prova a chiudere la partita, ma un attento Audero chiude la porta ai padroni di casa con dei grandi interventi. Ma anche i blucerchiati hanno avuto una grossa occasione per pareggiare: Pussetto pesca Caputo in area ma il tiro del centravanti italiano termina fuori. Termina 2-1 al Bentegodi con Cioffi che trova la prima vittoria stagionale e si porta al tredicesimo posto. Crolla, ancora, la Sampdoria che resta ferma al diciottesimo posto con 2 punti.

Foto: Hellas Verona Instagram