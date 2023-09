Prima vittoria in B per la Feralpi. Vecchi: “Serata storica, ma il campionato è lungo”

La FeralpiSalò ha vinto il derby con il Lecco, ottenendo la prima vittoria in Serie B.

Stefano Vecchi, allenatore del club lombardo, ha così parlato a Sky: “Speriamo che il nostro campionato possa iniziare oggi come risultati. Venivamo da due buone prestazioni in cui avevamo raccolto poco, mentre oggi abbiamo ottenuto i tre punti su un campo difficile e contro una squadra che non muore mai. Siamo stati bravissimi a reagire al loro pareggio andando subito nuovamente in vantaggio e poi portandola a casa con merito. Serata storica ma il campionato è lungo ”.

Foto: logo Feralpi