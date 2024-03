Prima vittoria esterna del Cagliari: Jankto decide la gara a Empoli (0-1). Frosinone-Lecce 1-1: Krstović (rigore) risponde a Cheddira

Concluse le due gare delicate per la corsa salvezza delle ore 15 della Serie A.

A Empoli, prima sconfitta per Davide Nicola sulla panchina toscana. Vince il Cagliari 1-0 al Castellani, grazie a un gol di Jankto nella ripresa. Partita bloccata, ritmi non alti, anche se nel primo tempo, palo di Cambiaghi per i toscani. Cagliari che nel primo tempo perde anche una pedina fondamentale come Zito Luvumbo. Nella ripresa, ancora Enpoli a fare la gara e a trovare anche il gol al 62′ con Cacace, ma annullato per fuorigioco. Al 69′ arriva la rete di Jankto, fondamentale per i sardi. Nel finale, assalto per i toscani, ma il Cagliari difende con le unghie e con i denti la rete del vantaggio. Prima vittoria esterna dei sardi in questo campionato.

Pareggio invece a Frosinone tra i ciocari e il Lecce. Gara molto aperta, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. La sblocca il Frosinone con il secondo gol di fila di Cheddira, che con una zampata porta i ciociari avanti al tramonto della prima frazione di gioco. Il Lecce reagisce nella ripresa. Al 60′, rigore per i salentini. Prima calcia Rafia, che sbaglia però dagli 11 metri, ma l’arbitro fa ripetere. Sulla ripetizione non sbaglia Krstović che trova il pareggio. Frosinone che trova il 2-1, ma il gol è annullato per fuorigioco. Assalto dei ciociari, alla ricerca del pari, Kaio Jorge al 95′ ha la palla del successo, colpo di testa vincente, ma Falcone compie una prodezza, con il Lecce che porta via almeno un punto dallo Stirpe.

In virtù dei due risultati maturati, la classifica cambia in coda, anche visto il successo del Verona nel lunch match. Classifica che vede in coda Lecce e Empoli a 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

