Prima vittoria del Genoa di Vieira: gol di Pinamonti e autorete di Giannetti. Decisiva la folle espulsione di Touré al 4′

Udinese-Genoa, termina 0-2, gol di Pinamonti e autorete di Giannetti.

Il primo tempo della gara è ricco di spunti. Al quarto minuto, dopo una revisione al Var, arriva il rosso per Touré, protagonista in negativo di un errore in fase di costruzione, in cui ha cercato di rimediare con un fallo su Zanoli. Al 13′ minuto l’inferiorità numerica si fa sentire, e Pinamonti sigla il primo gol della gara. Sul tiro dal limite di Badelj, c’è un tocco di Thorsby in mezzo all’area, nella mischia: Pinamonti coglie l’attimo e da centravanti puro corregge in rete da pochi passi. Lungo check al Var per decidere se l’ultimo tocco (prima di Pinamonti) sia di Thorsby o di Ekkelenkamp, ma alla fine il gol è convalidato. Al 25′ Giannetti salva su Thorsby: a tu per tu con Okoye il centrocampista piazza in rete: il portiere è battutto, ma Giannetti si immola per la causa e devia la palla, con un salvataggio degno di nota. Termina così il primo tempo della gara.

Per il secondo tempo, Runjaic cambia qualcosa nello scacchiere: dentro Ebosse e Kristensen per Ehizibue e Lucca. Si torna a 3 in difesa. Al 46′ timido tentativo di Thauvin, che si accentra da destra e scarica in porta: conclusione che non impensierisce il portiere. Al 67′ Zanoli riconferma l’ottimo momento di forma: riceve larghissimo sulla destra, sfida Ebosse e lo supera in velocità entrando in area. Nella palla messa in mezzo, arriva la sfortunata deviazione di Giannetti, che questa volta manda la palla in porta. 2 a 0 per il Genoa. Al 76′ proprio Zanoli, lascia il posto a Balotelli, accolto in campo con un boato dal pubblico in trasferta. Termina così Udinese-Genoa, con la prima vittoria dell’esperienza di Vieira.

Foto: Instagram Genoa