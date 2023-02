Arriva la prima vittoria in Bundesliga del Bayern Monaco in questo 2023. Dopo i tre pareggi per 1-1 consecutivi arrivati contro Lipsia, Eintracht Francoforte e Colonia, i bavaresi trovano la vittoria, vincendo 4-2 sul campo del Wolfsburg.

Da segnalare una doppietta di Coman.

In classifica, il Bayern risponde al successo dell’Union Berlino, riportandosi nuovamente al comando.

Foto: twitter Bayern