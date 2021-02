Prima storica sostituzione per sospetta commozione cerebrale in Manchester United-West Ham

Da qualche tempo in Inghilterra, la Football Association ha deciso di introdurre due cambi extra in caso di sospetta commozione cerebrale. Il tutto era nato dopo che nello scorso novembre si era verificato un duro scontro di testa contro testa tra David Lui e Raul Jimenez. Fortunatamente questa regola non era stata ancora usata in un match ufficiale. Fino a ieri, quando Issa Diop e Anthony Martial, durante il match di si sono scontrati di testa. Ecco perciò che il manager Moyes ha mandato in campo Fredricks, per la prima storica sostituzione per sospetta commozione cerebrale, senza che questa influisca sul numero totale dei cambi disposizione.

Foto: Twitter West Ham