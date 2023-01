Prima sconfitta per CR7 con l’Al Nassr. Il portoghese ancora a secco

Nella seconda gara ufficiale in Arabia Saudita, arriva la prima sconfitta per Cristiano Ronaldo con il suo Al Naasr. Il club è stato battuto nel derby 3-1 dall’Al-Ittihad FC, allenato dal connazionale Nuno Espirito Santo, in un match valido per la semifinale di Supercoppa dell’Arabia.

Gara dominata dai padroni di casa, con il fuoriclasse portoghese, mai in partita e ancora alla ricerca del primo gol ufficiale, dopo la doppietta in amichevole contro il PSG.

Foto: twitter Al Naasr