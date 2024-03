Paredes imbuca, Dybala e Lukaku non perdonano: Roma avanti 2-0 sul Brighton all’intervallo

Termina 2-0 la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Roma e Brighton. Il primo squillo dei giallorossi arriva dopo appena 3′: Spinazzola guadagna il fondo e trova Lukaku al centro dell’area di rigore, il belga impatta di testa ma trova una grande risposta di Still. Immediata la risposta del Brighton che fa tremare l’Olimpico con il palo colpito da Adingra, dopo la deviazione di Ndicka. Al 13′ Paredes verticalizza e mette Dybala a tu per tu col portiere dei Seagulls, la Joya lo salta e deposita in rete. L’assistente alza la bandierina, ma il Var lo smentisce e convalida la rete dell’argentino. Al 24′ torna a farsi vedere in avanti il Brighton, ancora a sinistra, ancora con Adingra che mette in mezzo per Welbeck che schiaccia di testa, ma trova la risposta di Svilar. Al 42′ è ancora Paredes a cercare la traccia verticale, questa volta è meno preciso, ma Dunk sbaglia il controllo e lancia Lukaku a campo aperto. Big Rom non sbaglia davanti a Still e sigla il gol del 2-0. Prova subito a rispondere il Brighton: ancora Adingra dalla sinistra per Welbekc ed, esattamente come prima, il colpo di testa del centravanti inglese trova la risposta di Svilar.

foto: Instagram Roma