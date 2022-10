Prima rete in Europa per Joao Pedro. L’ex Cagliari a segno con il Fenerbahce

Prima gioia europea per l’attaccante, con passaporto italiano, Joao Pedro. Il giocatore, per anni al Cagliari, ha segnato nella gara tra Fenerbahce e AEK Larnaca, realizzando la prima rete in carriera in una competizione europea. Joao Pedro aveva già disputato competizioni UEFA, con il Palermo nel 2010-11 e con l’Estoril nel 2013-14. Questa sera la gioia del primo gol. il secondo stagionale con i turchi.

Foto: twitter Fenerbahce