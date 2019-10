Prima la papera, poi il rigore salva-Giampaolo: la folle notte di Reina

Il Milan scaccia via i fantasmi e torna a vincere sbancando Marassi in rimonta. Una rimonta, quella contro il Genoa, figlia della determinazione e della voglia dei rossoneri che dopo essere andati sotto, nella ripresa rientrano in campo con maggiore cattiveria negli occhi. Il protagonista in assoluto, però, è stato decisamente Pepe Reina. Il portiere spagnolo non avrebbe dovuto nemmeno giocare, ma il forfait durante il riscaldamento di Donnarumma ha costretto l’ex Napoli a difendere i pali. Poco prima dell’intervallo il classe 1982 la combina grossa e commette un errore inaccettabile per la sua esperienza mandandosi in porta la non irresistibile punizione di Schone. Un’autentica papera che avrebbe mandato in tilt qualsiasi altro suo collega più giovane. I 37 anni e le mille battaglie tra club e Nazionale, tuttavia, hanno permesso a Reina di restare in partita mentalmente e di reagire al momento giusto. Nel finale di gara gli viene fischiato un fallo da rigore ai danni di Kouame: dopo qualche timida protesta Pepe va in porta, di fronte c’è ancora il danese Schone, ma stavolta il duello lo vince l’estremo difensore intuendo e respingendo il tiro dagli undici metri. Una parata salva-risultato, anzi, salva-Giampaolo… Il calcio ha scritto un’altra bellissima ed elettrizzante storia. Semplicemente la folle notte di Reina.

Foto: Milan Twitter