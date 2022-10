Prima gioia Samp in campionato. Cremonese battuta 1-0 e ora ultima. Decide un gol di Colley

Primo urlo di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. I blucerchiati ottengono la prima vittoria in campionato, dopo i soli 3 pareggi conquistati fin qui, battendo in uno scontro diretto delicatissimo la Cremonese, che a questo punto è ultima in classifica con soli 4 punti.

Gara decisa al 78′ da un gol di Colley. La Cremonese, che aveva fatto la gara nel primo tempo, può recriminare per un rigore fallito da Dessers al 7′, che avrebbe chiaramente indirizzato la gara.

La Samp sale a 6, scavalcando momentaneamente anche il Verona. La Cremonese è ultima con 4 punti.

Foto: sito Sampdoria