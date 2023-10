Prima gioia per Gattuso. Il Marsiglia stende il Le Havre 3-0

Prima gioia per Rino Gattuso sulla panchina del Marsiglia: è arrivato un successo per 3-0 sul neopromosso Le Havre che interrompe la striscia senza vittorie lunga 4 partite. Si è finalmente sbloccato Pierre-Emerick Aubameyang che torna al gol in Ligue 1 dopo 10 anni e mezzo. L’ultimo centro segnato nel campionato francese risale al 24 aprile 2013 quando il gabonese vestiva la maglia del Saint-Etienne.

Foto: twitter Marsiglia