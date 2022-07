Prima gioia in azzurro per Kvaratskhelia. Ora Spalletti attende altri ingressi

L’addio di Lorenzo Insigne adesso non fa così paura ai tifosi del Napoli. Nella seconda amichevole degli azzurri ha sicuramente brillato Khvicha Kvaratskhelia che con il Perugia ha aperto le marcature. Il duetto con Oshimen sta già facendo sognare i tifosi partenopei che hanno potuto apprezzare già questa sintonia tra il talento georgiano e l’attaccante. “Ha dato grande qualità, è il degno erede di un campione come Insigne” queste sono state le parole di Spalletti ala fine del test. Il tecnico toscano adesso attende altri rinforzi: con Dybala alla Roma, gli azzurri devono cercare di stringere per Gerard Deulofeu. Al momento però la prima cosa da fare per il ds Giuntoli è sostituire Koulibaly, con Kim del Fenerbahçe ancora in lizza.

Foto: Twitter Napoli