Prima finale di B e playoff di C: i programmi e gli orari delle gare di oggi

Giornata importante anche per le altre categorie professionistiche italiane quella di oggi, con i playoff di Serie B che sono ormai all’atto finale, mentre quelli di Serie C entrano nel vivo nella prima fase Nazionale, ovvero gli ottavi di finale.

In Serie B, primo atto del derby veneto tra Cittadella e Venezia, per un posto in serie A.

Questo il programma della gara:

Domenica 23 maggio

Cittadella-Venezia ore 21.15

In Serie C, gare di andata del primo turno nazionale dei playoff.

Pro Vercelli-Sudtirol ore 15.30

Albinoleffe-Modena ore 17.30

Feralpi Salò-Bari ore 17.30

Matelica-Renate ore 17.30

Palermo-Avellino ore 17.3o

Foto: Twitter Serie B