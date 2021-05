Prima e storica promozione in Serie C per il Monterosi, paesino di quattromila abitanti

Il Monterosi FC è in Serie C per la prima volta nella sua storia. Il successo per 2-0 ai danni del Latina ha portato la squadra allenata da David D’Antoni a raggiungere la soglia del professionismo con tre giornate d’anticipo, dominando il girone G di serie D.

I numeri raccontano al meglio il percorso del club laziale: 74 punti ottenuti grazie a 22 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta. Nel 2016 la vittoria del campionato di Eccellenza e l’approdo in serie D, oggi la promozione in C, sognando traguardi sempre maggiori.

Una giornata che rimarrà nella storia per questo piccolo paesino della provincia di Viterbo, che registra solo quattromila abitanti.

Foto: Twitter Serie C