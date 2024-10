Mbappé, prima di acquistare il Caen aveva pensato al Monaco

Pur essendo ancora un giocatore in attività, Mbappé ha deciso di acquisire un club, scegliendo quest’estate di investire nel Caen. Il 30 luglio, Coalition Capital è diventato l’azionista di maggioranza del club normanno, detenendo fino all’80% delle quote grazie a un investimento di 15 milioni di euro. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il capitano dei Blues aveva inizialmente pensato di acquisire l’AS Monaco, squadra dove ha mosso i primi passi da professionista, ma ha dovuto abbandonare quel sogno, considerato troppo ambizioso.

Foto: Instagram Real