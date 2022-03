Preziosi: “Vedo il Napoli favorito per lo scudetto, più del Milan. L’Inter può rientrare ma non deve più fare passi falsi”

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato a Vikonos Web Radio/Tv, dove si è espresso sulla corsa scudetto tra Milan, Napoli e Inter.

Queste le sue parole: “Il Napoli sta dimostrando che ha la possibilità di vincere lo scudetto, a mio parere anche più del Milan, con la squadra al completo è superiore, l’Inter certo ha una gara da recuperare, gli azzurri non devono più fare passi falsi. Spalletti lo conosco da anni, dai tempi del Saronno, è una persona piacevole e mi piace vedere il Napoli com’è messo in campo. Secondo me la squadra è una candidata importante allo scudetto, più del Milan. L’Inter la vedo un po’ stanca, ha però dei giocatori di maggiore qualità, deve recuperare una partita, ma non deve fare più passi falsi. Secondo me sarà un duello Napoli-Inter”.