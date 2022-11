Preziosi risponde a Malagò: “Forse il delinquente è lui”

Dopo le intercettazioni pubblicate da La Repubblica su Giovanni Malagò, non si è fatta attendere la risposta di Enrico Preziosi: “Il fatto che oggi Malago’ mi giudichi un pregiudicato mi sorprende perché anche mesi fa ci siamo incontrati e abbracciati. Mi sembra che lui si debba difendere da un’accusa di corruzione, forse il delinquente e’ lui”, replica l’ex presidente del Genoa all’Ansa. Il presidente del Coni aveva definito Preziosi “Un pregiudicato“. Poi Preziosi prosegue: “Lui si erge a giudice di quello che noi siamo, visto che tira in ballo i presidenti della Serie A e anche Lotito. Non riesco a capire come possa fare così un essere umano, ci siamo rivisti tante volte e ci siamo sempre abbracciati, forse abbracciava un delinquente…”.

foto: sito ufficiale Genoa