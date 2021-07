Preziosi: “Proveremo a fare meglio dell’anno scorso. Zappacosta? Un sogno riprenderlo”

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito al mercato e ad alcuni temi in vista della prossima stagione.

Queste le sue parole: “Il Genoa non sta attraversando un ottimo momento ma con la conferma di Ballardini proveremo a fare meglio rispetto alla passata stagione. Il livello del campionato penso che si sia alzato, sono tornati grandi allenatori come Mourinho, Allegri, Sarri. Certo, Conte non c’è più ma il livello è altissimo, Salvarci sarà la solita lotta ma ci proveremo come sempre”.

Sui tifosi allo stadio : “Sono l’anima del calcio e speriamo che con tutte le precauzioni possiamo rivederli sugli spalti. Mi auguro che il Covid possa scomparire quanto prima e che si possa tornare alla normalità come eravamo sempre stati abituati. Scamacca può diventare il futuro attaccante della Nazionale italiana. Ha già dimostrato tanto e può migliorare ma tecnicamente è un ottimo attaccante, ha grandi qualità fisiche non comuni tra i centravanti italiani”.

Su Zappacosta : “E’ un grande professionista. Magari potessimo riaverlo in squadra, sarebbe un sogno. Contento di averlo avuto con noi. Mi sa che ha più possibilità il Napoli di prenderlo rispetto a noi di riconfermarlo. E’ un grande esterno, molto completo”.

Foto: Sito Genoa