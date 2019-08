Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della ripresa della preparazione della squadra di Aurelio Andreazzoli soffermandosi su Cristian Kouame: “Per Andreazzoli è incedibile, me lo ha ripetuto anche poco fa. Non è in vendita, ma se arriva un’offerta da 100 milioni, tutto cambia. È intoccabile e per questo lo vogliamo trattenere”.

Foto: Genoa sito ufficiale