Preziosi: “Cessione? Una proposta irricevibile, li sfido a pubblicarla”

Si alza un polverone dopo le indiscrezioni riportate dagli organi di stampa dove si parlava di una cordata italiana – guidata dall’imprenditore Manfredi e da Radrizzani – pronta a rilevare il Genoa di Enrico Preziosi. Il patron rossoblu, in un breve commento rilasciato alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato – con modi seccati – ha spiegato la situazione: “Queste sono barzellette da bar, non sono offerte serie. Che significa farsi carico dei debiti e poi magari investire più avanti, Così non si fa il bene del Genoa. È una proposta irricevibile. Mi è stata preannunciata l’offerta e la notizia è stata subito resa pubblica, ancor prima che io potessi fare una valutazione. Ho invitato questi signori a rendere pubblica la loro offerta, così la gente può farsi un’idea. Ma ho l’impressione che non lo faranno. Sono al lavoro per la nuova stagione. E il Genoa in questo momento ha solo bisogno di serenità, non di inutile confusione”.

Foto: sito ufficiale Genoa