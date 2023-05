Presunto cambio irregolare del Real Madrid. Respinto il ricorso del Getafe

La Federcalcio spagnola ha respinto il ricorso del Getafe, che aveva presentato un reclamo per un’irregolarità durante la sfida di campionato contro il Real Madrid. Il motivo della contestazione era stato un cambio giudicato irregolare da parte dei blancos: Ancelotti stava per sostituire Asensio con Odriozola, ma ha modificato all’ultimo, con l’ex viola già entrato in campo e l’attaccante già fuori dal rettangolo di gioco per l’infortunio di Camavinga. Il Getafe sosteneva che il regolamento non fosse stato rispettato e chiedeva il successo a tavolino. Ma la Liga a rigettato il reclamo.

Foto: logo Getafe