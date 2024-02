Presunta telefonata di Simone Inzaghi alla squadra durante l’intervallo: la Procura FIGC apre un’indagine

Dopo l’indagine aperta nei confronti di Francesco Acerbi, a causa di un gestaccio rivolto verso i tifosi della Roma nella partita vinta sabato scorso per 4-2 all’Olimpico, arriva da parte della Procura Figc una nuova inchiesta nei riguardi di un tesserato dell’Inter, questa per il tecnico Simone Inzaghi. Al vaglio degli inquirenti una presunta telefonata effettuata alla sua squadra durante l’intervallo della sfida poi portata a casa contro i giallorossi. Azione che l’ex Lazio non avrebbe potuto assolutamente effettuare in quanto squalificato. Si attende la decisione definitiva del procuratore federale Giuseppe Chiné, ma sembrerebbe difficile arrivare ad avere una prova della chiamata incriminata sulla base degli elementi attualmente a disposizione.

Foto: sito ufficiale Inter