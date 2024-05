Prestigioso premio per Foden: la stampa inglese lo elegge giocatore dell’anno

Prestigioso riconoscimento per Phil Foden. Il centrocampista del Manchester City, infatti, è stato eletto dalla stampa inglese come il “Giocatore dell’anno”, ottenendo il 42% delle preferenze dei quasi 900 votanti. Dietro di lui si piazzano Declan Rice dell’Arsenal ed il suo compagno di squadra nei Citizens Rodri. Foden è anche il terzo giocatore della squadra allenata da Pep Guardiola negli ultimi quattro anni a vincere il premio: in precedenza era toccato a Ruben Dias, nel 2021, ed a Erling Haaland, l’anno scorso.

Foto: Instagram Manchester City