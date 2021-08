Presidente Venezia: “Stiamo dando il massimo. Saremo pronti per l’esordio contro il Napoli”

Il presidente del Venezia, Duncan Niederaurer, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa anche per rispondere ad alcune polemiche sulle nuove maglie. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttonapoli.net: “Buongiorno a tutti, lasciatemi iniziare questo dialogo con voi. Noi siamo persone serie e stiamo cercando di organizzare un progetto ben strutturato perché il club possa portare lustro alla città. Sono molto contento di quello che stiamo facendo per questo club, ormai mancano solo due settimane per l’esordio in Serie A contro il Napoli e stiamo cercando di dare il massimo in tutti gli ambiti del club. In questi 18 mesi abbiamo rafforzato la nostra squadra, stiamo ammodernando il nostro stadio per offrire la massima esperienza ai nostri tifosi. Stiamo lavorando per creare un centro sportivo e una sede al Taliercio e abbiamo costruito una squadra femminile competitiva. Insomma stiamo tutti dando il massimo per questo club. Tutte le decisioni che prenderemo e che dovremmo adottare saranno solo per il bene di questo club.

Sono dispiaciuto che in alcuni ambiti negli ultimi giorni ci siano state molte polemiche, A cominciare dal nuovo sito della società, per arrivare fino alle magliette. Noi sappiamo benissimo che la squadra rappresenta una città come Venezia che quest’anno ha compiuto i 1600 dalla fondazione.

Siamo tutti parte di questa famiglia del Venezia, mi sento di dissentire dalla polemica sulla maglia di quest’anno, per esempio la mia maglia preferita della franchigia di football americano che tifo risale agli anni ’90”, ha concluso Niederaurer.

Foto: sito Venezia