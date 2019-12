Il Trapani, dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Pisa, ha esonerato Francesco Baldini. Intanto, in queste ore ha parlato in conferenza stampa il presidente del club siciliano, Fabio Petroni, il quale ha fatto chiarezza in merito al possibile sostituto: “Per la panchina seguiamo Drago e Sottil”. Due, dunque, i profili seguiti. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.