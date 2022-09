Presidente Toronto: “Insigne desiderava portare i figli al cinema. A Napoli non poteva”

Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendosi anche su Lorenzo Insigne: “A Toronto la comunità italiana è fantastica, ci sono tanti calabresi e abruzzesi. Quando abbiamo parlato con Insigne per portarlo a Toronto, i napoletani che vivono in Canada erano già entusiasti. Hanno tutti un forte legame con la loro terra e ne vanno molto orgogliosi. Tutto è iniziato quando l’Italia ha vinto l’Europeo. Mi ricordo che ero seduto nel giardino di casa e sentivo i clacson delle macchine, perché tutti gli italiani sono usciti a festeggiare. La festa era soprattutto in Downtown e Little Italy. Insigne mi ha letteralmente detto che il suo desiderio qui a Toronto era quello di poter portare i suoi figli al cinema. Pensateci, a Napoli non poteva nemmeno andare al cinema”.

Foto: Facebook Toronto