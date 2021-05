Presidente Spezia: “Contro il Napoli non firmo per il pari, all’andata vincemmo al Maradona”

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss sulla partita Spezia-Napoli di sabato: “Sia noi che il Napoli abbiamo bisogno i punti, ovviamente per obiettivi diversi: loro per la Champions, noi per la salvezza. All’andata vincemmo al Maradona, siamo stati fortunati ma anche bravi perché il Napoli giocò benissimo. Firmare per il pari? No, e credo che Italiano non lo farebbe mai. Ma se dovesse succedere non mi dispiacerebbe affatto. Lo Spezia non ha un tecnico speculativo”.

Foto: Twitter Spezia