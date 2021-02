Presidente Salernitana: “Classifica falsata dalle sviste arbitrali. Si vuole favorire qualcuno”

Il presidente della Salernitana, Marco Mezzaroma si è sfogato sui torti arbitrali che la squadra avrebbe subito in questi mesi.

Queste le sua parole rilasciate a Telecolore: “La classifica è abbastanza influenzata dalle cosiddette sviste arbitrali, la situazione è questa e speriamo possa cambiare qualcosa da qui alle prossime settimane. A pensar male si fa peccato, ma ci si prende quasi sempre, non vorrei dire che il mancato appoggio a Balata abbia pesato in questo, ma mi limito a ricordare che quando ero consigliere ho fatto due volte i play out. Le cose ora sono cambiate, sono contento per chi è più fortunato di noi. Sto vedendo episodi a favore di alcune realtà quasi che si voglia portarle verso certi risultati e non ne avrebbero nemmeno bisogno perché hanno organici di un certo livello. VAR? Il presidente Balata aveva rassicurato le società circa il suo utilizzo, ma pare che ci sino stati dei ritardi dovuti a problematiche con l’AIA, ma almeno sui gol fantasma potrebbe esserci attenzione maggiore”.

Foto: Logo Salernitana