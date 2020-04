Presidente Pisa: “Stadio già sanificato e pronto per la ripresa. Allenamenti all’Arena”

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla ripresa delle attività a 50 Canale: “San Piero a Grado avrebbe le caratteristiche per allenare gruppi di atleti in zone separate ma sarebbe più difficoltoso organizzare gli spogliatoi. Potremmo anche farlo ma credo sia più funzionale lo Stadio e di conseguenza dovremmo allenarci all’Arena. Entrambe le strutture comunque sono già state sanificate, adesso aspettiamo i protocolli che dovranno essere confermati anche per ciò che riguarda tamponi ed esami sierologici, il giocatore sarà monitorato ogni giorno fino alla partita. L’idea è quella di concentrare tutti gli atleti in una struttura unica alberghiera per tutti i 45 giorni circa necessari per la conclusione della stagione”.