Presidente Pescara: “Tante squadre su Veroli, ma noi non vogliamo cederlo”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato ai microfoni di Rete 8 di Davide Veroli, difensore classe 2003 che avrebbe attirato su di sé le attenzioni di alcuni club, tra cui la Roma. Il patron del club abruzzese ha chiarito la situazione: “Sono convinto che ci divertiremo. Colombo sta lavorando molto bene. Completeremo la rosa, Veroli è un giocatore su cui puntiamo: non c’è alcuna volontà di cederlo. Piace a diverse società ma dobbiamo essere soddisfatti sia noi come club che il ragazzo. Solamente in questo caso valuteremmo l’opportunità di un trasferimento”.