Presidente Parma: “Non abbiamo intenzione di tornare sul mercato per un esterno”

Nel corso della conferenza di presentazione del nuovo Managing Director Sport del Parma, Julien Fournier, è intervenuto anche il presidente Krause. Il patron gialloblù ha parlato, tra gli altri tempi, di mercato: “Abbiamo chiuso il calciomercato come volevamo, prendendo i profili che avevamo evidenziato essere necessari. Avremmo potuto bloccare alcuni giocatori all’inizio della finestra di mercato ma Fabio e il suo team avevano bisogno di fare alcune considerazioni prima di suggerire acquisti. La mia risposta è: si, sono contento del calciomercato, ma il giudizio finale lo avremo a maggio. Non abbiamo intenzione di tornare sul mercato per un nuovo esterno, il mister chiede ai suoi giocatori di adattarsi in base alle esigenze della partita e questa è una caratteristica importante”.

Foto: Twitter Krause