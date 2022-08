Presidente Parma: “Lavoriamo su chi giocherà in prima squadra tra 10 anni”

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha rilasciato un’intervista a Off The Pitch. Il patron gialloblù ha parlato del momento che sta vivendo il club e del lavoro che si sta portando avanti con più d’un occhio al futuro: “Non ci concentriamo troppo sulla prossima stagione, ma sulla prospettiva dei 20 anni per questo club. Ma allo stesso tempo vogliamo sempre il progresso, preferibilmente ogni giorno. Nessun dubbio a riguardo. Capiamo ci voglia tempo per costruire una robusta attività commerciale. Stiamo esaminando i giocatori che dovrebbero giocare per la nostra prima squadra tra 10 anni. Cerchiamo di concentrarci su questi ragazzi, non solo sugli attuali giocatori della prima squadra. Bisogna dare il via a tutto, prendere decisioni e portarle avanti nelle operazioni quotidiane del club. L’obiettivo è a lungo termine, ma vorremmo vedere il nostro personale fare le cose immediatamente”.

Foto: Sito Parma