Presidente Flamengo: “Jorge Jesus il nostro Messi, può chiedere qualsiasi cosa per il rinnovo”

Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, non intende separarsi da Jorge Jesus dopo i grandi successi in Patria e in Libertadores e ha parlato del rinnovo imminente: “Per noi è come Messi, il Messi degli allenatori nel mondo. Ovviamente il Flamengo non può permettersi Messi dal punto di vista economico, ma Jesus ha il diritto di chiedere quanto vuole. Cercheremo di arrivare ad un accordo che soddisfi tutte le parti in causa”.